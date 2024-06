Sono entrati di notte nella sagrestia della chiesa di san marco a Manocalzati, Avellino. Una banda specializzata, un'operazione ben organizzata: non hanno forzato la porta, ma hanno disattivato l'allarme, aperto poi con un flex questa cassaforte che in pochi conoscevano. E hanno portato via i monili del santo patrono del paese e di altri 3 santi cari alla comunità, rubando anche gioielli ed ex voto donati nel tempo dai fedeli.