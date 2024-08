Avanzata Ucraina, Russia: truppe di Kiev nel Kursk colpite con una bomba da 500 chili

L'affondo ucraino in terra russa non si arresta, forte di un "effetto sorpresa" che ancora non ha esaurito la sua spinta. Nonostante le contromisure russe, truppe di Kiev sono penetrate nel territorio della Federazione, in particolare nella regione di Kursk, dove avrebbero assunto il controllo di alcuni punti strategici, come uno snodo del pricipale gasdotto dell'area. Kiev ha rivendicato l'attacco a una base aerea militare alle porte di Lipetsk, a 300 km dal confine. Mosca prova a correre i ripari, mostrando i muscoli. Il ministero russo della Difesa ha diffuso una nota specificando di aver lanciato una bomba ad alto potenziale, un ordigno carico di 500 chili di tritolo, proprio contro la brigata speciale Ucraina.