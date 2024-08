Si spengono uno dopo l'altro gli autovelox, in tutta Italia. Sono gli apparecchi non omologati, fino a oggi usati dai comuni per far cassa. Il polverone sollevato dall'inchiesta di Cosenza sta diventando una tempesta. Dalla Sicilia al Veneto, esposti e ricorsi, con gli automobilisti multati pronti a chiedere un maxi risarcimento.