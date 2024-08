Autovelox, è caos

Se il ministero dei Trasporti non sanerà il vuoto normativo generato dalla confusione dell'uso del termine "autorizzato" come sinonimo di "omologato", il sistema rischierà di collassare. Un gran numero degli 11mila sistemi di lettura della velocità in uso sulle strade italiane, infatti, potrebbe essere spento da un giorno all'altro. I giudici supremi avevano accolto il ricorso sull'uso indifferente dei due termini utilizzati in fase di collaudo del rilevatore di velocità, stabilendo che sono diversi, e che quindi un autovelox anche se approvato non vuol dire che sia omologato.