Autonomia, Calenda: "Voteremo per abrogazione, ma referendum è sbagliato"

"Quando il referendum ci sarà voteremo per l'abolizione dell'autonomia, ma riteniamo lo strumento sbagliato", ha spiegato il leader di Azione Carlo Calenda, unico soggetto delle opposizioni a non aver partecipato al deposito del quesito referendario. "Per raggiungere il quorum - ha argomentato Calenda - dovremmo portare a votare tredici milioni circa di italiani in più rispetto a quelli che hanno votato alle Europee i partiti che lo propongono. Di fatto hanno scelto il campo più vantaggioso per la destra per combattere questa battaglia".