Auto travolge pedoni a Lido di Camaiore, due morti e sei feriti

Due ragazze tedesche di 20 e 21 anni sono morte e altre sei persone sono rimaste ferite nella serata di mercoledì a Lido di Camaiore (Lucca) dopo essere state travolte da un'auto. L'incidente è avvenuto in via Colombo, all'angolo con via Italica. Stando a quanto emerso, la donna alla guida del veicolo, una 44enne brasiliana, ha perso il controllo del veicolo che ha investito i pedoni per poi terminare la sua corsa schiantandosi contro un altro mezzo.