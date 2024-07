Auto nel Po, ipotesi femminicidio

Potrebbe essere l'ennesimo femminicidio quello che sembrava un incidente mortale per una coppia annegata nella loro auto finita nel Po a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. La Procura indaga, infatti, per omicidio-suicidio. Le vittime sono Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, di 53 e 51 anni, residenti a Sant'Arcangelo di Romagna.