Australia, tigre morde addestratrice in parco divertimenti

Una tigre ha morso al braccio un'addetta agli animali in un parco divertimenti australiano. E' successo al Dreamworld di Coomera, nello stato del Queensland. La donna, una 47enne esperta addestratrice, è stata portata all'ospedale in ambulanza. Il Dreamworld afferma sul suo sito web di avere nove tigri di Sumatra e del Bengala. In un comunicato, il parco divertimenti ha descritto l'attacco come un "incidente isolato e raro" che sarà oggetto di indagine.