Aumento delle rendite catastali: le conseguenze del superbonus

"Chi ristruttura è tenuto ad aggiornare i dati catastali": la regola è chiara, il ministro Giorgetti l'ha voluta ricordare prima di passare a stanare i furbetti. Il governo punta a far emergere due milioni di case fantasma e chi, tra i quasi 500mila proprietari di immobili che hanno ottenuto il superbonus a partire dal 2020, non ha presentato la comunicazione di variazione catastale. L'obiettivo è di mettere sotto la lente del fisco immobili mai dichiarati e costringere chi ha usufruito di agevolazioni pubbliche ad aggiornare i valori fiscali e, di conseguenza, a pagare più Imu.



In Italia ci sono 78 milioni di abitazioni private, le rendite nel 2023 ammontavano a circa 17 miliardi e mezzo. L'aggiornamento spetta al proprietario che deve comunicare entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori attraverso un tecnico. Per chi non lo fa sono previste sanzioni da 1.032 a 8.264 euro.



Con la revisione catastale sul tavolo del governo le rendite potrebbero segnare un incremento del 16-18% fino al 30%. Sulle seconde case la revisione potrebbe portare un flusso di denaro importante nelle casse del tesoro