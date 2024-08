Attentato in Germania: un arrestato, ma non sarebbe l'autore dell'assalto

Ci sarebbe un primo arresto per l'attentato in Germania, a Solingen. Ma i connotati del giovane fermato non corrisponderebbero alla descrizione dell'aggressore fatta da alcuni testimoni: un uomo tra i 20 e 30 anni dall'aspetto arabo, con la barba corta e un'altezza di circa 1 metro e 70. L'attacco è avvenuto durante la festa per il 650esimo anniversario della città. Un uomo, armato di coltello, ha colpito diversi passanti. Le vittime sono tre (due uomini e una donna). Cinque i feriti gravi.