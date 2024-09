Attentato al valico con la Giordania, Israele chiude la frontiera

Almeno tre israeliani sono rimasti uccisi in un attacco terroristico al valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania. Le autorità giordane e israeliane hanno annunciato la chiusura della frontiera. Il premier Netanyahu torna a minacciare il Libano: "Hezbollah è il braccio più forte dell'Iran, l'Idf si prepari". Salta la visita di Borrell in Israele, "il ministro Katz è indisponibile", affermano fonti Ue. In Ucraina in corso nuovi attacchi russi. Ancora sconfinamenti degli Uav di Putin, la Nato mette in guardia: "Irresponsabile". Kiev schiera i droni incendiari, soprannominati droni drago, sulle postazioni russe.