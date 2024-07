Attentato a Trump, le voci della paura di chi era al comizio

"Ho sentito degli scoppi, pensavo fossero dei petardi che venivano da quella parte. Poi qualcuno ha urlato 'gli hanno sparato, gli hanno sparato!'. Quindi mi sono diretto verso quella direzione, sono un soccorritore volevo aiutare. Un ragazzo si è girato e aveva avuto un colpo alla testa qui, perdeva molto sangue". Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: è morto. Questo il racconto di quei secondi concitati, quando in molti non hanno capito subito cosa stava succedendo.