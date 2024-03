di Alessandro Tallarida

Un minuto e venti di video pubblicato sui social, senza filtri, dall'agenzia di stampa Amaq vicina all'Isis, perché tutti sappiano e vedano ciò che è accaduto in quel teatro alle porte della capitale russa. In realtà quasi nulla di quel filmato, su cui sono in corso verifiche, può essere trasmesso e persino raccontato. Truppo crude alcune scene per essere anche solo descritte. Un pugno allo stomaco: dal terrorista che spara senza pietà e in ogni direzione alla gelida tranquillità con la quale si muovono i jihadisti all'interno del teatro, tra corpi senza vita e tracce di sangue