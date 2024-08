Almeno tre persone sono morte a causa di un massiccio attacco russo nell'ovest e nel sud dell'Ucraina e che ha pesantemente preso di mira anche Kiev. Nella capitale è stato introdotto il black out di emergenza che ha causato ritardi e fermi dei treni, come riporta Rbc-Ukraine. Quattro stazioni della metropolitana di Kiev sono state trasformate in rifugi. Sarebbero 15 le regioni colpite.