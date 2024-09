Attacco israeliano in Siria, 18 morti

È salito a 18 morti e 32 feriti in Siria il bilancio di diversi raid attribuiti a Israele che hanno colpito la zona di Masyaf, nella provincia di Hama. È quanto riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, precisando che 4 dei morti erano civili, 8 erano combattenti siriani che non è chiaro se appartenessero alle forze governative o lavorassero con milizie sostenute dall'Iran e le altre 6 vittime non sono state identificate. Netanyahu: "L'esercito si prepari a intervenire in Libano".