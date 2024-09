Attacco Hezbollah, strage per l'esplosione di cercapersone

Attacco a Hezbollah in Libano e Siria. Strage per l'esplosione di cercapersone. 7 morti accertati nella capitale siriana e 11 in Libano, 4mila feriti, di cui 200 gravi, secondo il governo di Beirut. Il movimento sciita accusa Israele di avere la "totale responsabilità" dell'operazione: la fornitura dei meccanismi tecnologici sarebbe stata manomessa per provocarne l'esplosione in una operazione di spionaggio industriale senza precedenti. Ferito anche l'ambasciatore iraniano in Libano. In Israele riunione di emergenza del governo con i responsabili della sicurezza. Stato d'allerta per "insoliti preparativi militari di Hezbollah" nel sud del Libano.