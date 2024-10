Attacco di Israele a Beirut: l'edificio crolla su se stesso

Un attacco aereo israeliano ha raso al suolo un edificio a Ghobeiry, un quartiere a sud di Beirut. Il raid è avvenuto 40 minuti dopo il monito del portavoce militare israeliano Avichay Adraee che sosteneva che nei due palazzi presi di mira ci fossero “strutture di Hezbollah”. Gli edifici si trovano in un'area molto trafficata, di fronte a un grande parco che è diventato un rifugio per molte famiglie sfollate ed è situato nelle vicinanze della residenza dell'ambasciatore francese in Libano.