Attacco di Hezbollah, il racconto: "È stato un inferno"

"Stamattina è stato una raffica, un turbine, un inferno. Dalle quattro e mezza non hanno smesso un attimo di mandare missili", racconta Angelica Edna Calo Livne dal kibbutz di Sasa, a mille metri dal Libano. Hezbollah ha colpito in un escalation di tensione. "Quando ci sono questi attacchi i muri tremano e sembra che tutto il mondo debba scoppiare" è la testimonianza sulla drammaticità che si vive in Israele.