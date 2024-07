Attacco a Teheran, l'Iran: "Valutiamo una risposta contro Israele"

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh è stato ucciso in un raid aero intorno alle due di notte a Teheran. L'uomo si trovava in un edificio dei guardiani della rivoluzione iraniani, riservato ai veterani di guerra e ufficiali pasdaran nel nord della capitale. A Teheran immediata riunione di emergenza del consiglio supremo per la sicurezza nazionale presso la residenza del l’ayatollah Ali Khamenei che punta il dito contro isarele: “Il nemico si prepari a una dura punizione”.