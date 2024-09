Assegno unico, verso lo stop per chi non presenta Isee

Allo studio del governo la possibilità di sospendere l'assegno unico universale per i figli a carico a chi non presenta Isee. Al momento chi non porta la documentazione riceve la quota minima di 57 euro, pari a quella incassata da chi ha redditi superiori a 45 mila euro.

Il progetto dell'esecutivo sarebbe quello di spostare i fondi alle famiglie più bisognose.

Lo stop all'erogazione sarebbe attivo da marzo del prossimo anno. Finora sono stati erogati 40 miliardi