Assalto a portavalori in Puglia, il mezzo crivellato di colpi

Assalto armato a un furgone portavalori sulla statale 16 bis, in Puglia, nel tratto compreso tra Barletta e Margherita di Savoia. I rapinatori hanno bloccato due autoarticolati in transito e dato fuoco a un'auto, utilizzando questi mezzi per paralizzare il traffico in entrambe le direzioni di marcia e rallentare l'intervento delle forze di polizia. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro il portavalori durante l’assalto.