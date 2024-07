Arriva il caldo record, 13 città da bollino arancione

Un anticiclone africano porta sull'Italia temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità. E si prevede che sarà così per almeno i prossimi dieci giorni. Oggi bollino arancione per ondate di calore in tredici città. Domani sette passeranno i rosso, tra cui Roma e Trieste. È allarme mucillagine in tutto l'Adriatico. Dopo la prima allerta lanciata al Nord, ora il fenomeno si è allargato a tutte le coste, con pesanti danni alla pesca.