Arresto di Pavel Durov, il caso assume i toni dell'intrigo internazionale

Tra l'incontro mancato con Putin e l'arrivo a Parigi per un capriccio nonostante fosse ricercato da tempo in Francia poi l'arresto all'aeroporto. Tra misteri e incongruenze il caso di Pavel Durov 39enne fondatore di Telegram arrestato per complicità in traffico di stupefacenti, diffusione di contenuti pedopornografici e riciclaggio, sta assumendo i toni dell'intrigo internazionale.