di Beatrice Bortolin

Con l'accusa di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico, tre funzionari pubblici sono stati arrestati dagli uomini della Squadra Mobile di Roma e si trovano ai domiciliari. Per un ex dipendente dell'Agenzia, ormai in pensione, e due professionisti, è scattato l'obbligo di presentazione in commissariato.