Argentina, scala quasi 30 piani senza protezioni: arrestato

Un influencer polacco è stato arrestato in Argentina dopo aver scalato e quasi raggiunto la cima, senza dispositivi di sicurezza, di un edificio di 30 piani a Retiro, un quartiere vicino al porto di Buenos Aires. L'uomo si è arrampicato sul palazzo utilizzando una struttura in ferro posta sulla facciata, che ha dovuto essere spezzata all'altezza del 25esimo piano per completare il salvataggio. I vigili del fuoco si sono calati dalla terrazza per intercettarlo e impedirgli di continuare a ...