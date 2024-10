In Argentina sono avvenuti degli scontri durante l’intervallo della partita tra Boca Juniors e Gimnasia La Plata, valida per i quarti di finale della Copa Argentina. Come si vede nelle immagini, la polizia è schierata e i tifosi sono pronti all’assalto. Ma a calmare la situazione è arrivato il presidente del Boca, Juan Román Riquelme, che ha riportato la serenità sugli spalti, bloccando i più agitati.