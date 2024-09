Arezzo, 92enne trovata morta in casa: la figlia era al mare

Era in un albergo a Rimini la figlia della donna di 92 anni che il 31 agosto era stata trovata morta e in avanzato stato di decomposizione nella sua casa ad Arezzo. Da quando era stato rinvenuto il cadavere dell'anziana, gli agenti della squadra mobile aretina stavano cercando di rintracciare la figlia, una donna di 60 anni. Sul cadavere della 92enne, vicino al quale c'era anche il corpicino del gatto morto probabilmente di stenti, non sono stati rilevati segni di violenza e non c'erano segni di effrazione nell'appartamento, peraltro in ordine. La figlia, fanno sapere gli investigatori, al momento è stata sentita come persona informata sui fatti.