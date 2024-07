Aprilia, 25 misure cautelari per presunta associazione mafiosa, droga e usura

"Faremo un comune nel comune, un problema di un apriliano diventerà di tutti gli apriliani". Parlava così, non sapendo di essere intercettato, un imprenditore di Aprilia, in provincia di Latina, dove questa mattina in un maxi blitz della Direzione distrettuale antimafia e dei carabinieri, è stata sradicata una presunta associazione mafiosa. Venticinque le misure cautelari, tra loro anche il sindaco Lanfranco Principi, finito ai domiciliari.