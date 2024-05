07 maggio 2024 10:55

Applausi e sorrisi: accoglienza da re a Roma per Djokovic

A Roma è stato accolto da vero numero 1: Novak Djokovic è arrivato nella Capitale per gli Internazionali d'Italia e il pubblico non gli ha fatto mancare affetto e sostegno. Sorrisi, parole in italiano e applausi per il tennista serbo che si prepara ad affrontare il torneo da testa di serie.