Un ampio sorriso e un cenno con la mano, per salutare circa a una ventina di tifosi assiepati all'esterno di un albergo di Corso Vittorio Emanuele. Antonio Conte, il nuovo allenatore della squadra partenopea, è a Napoli e ha avuto un primo contatto con la tifoseria azzurra. Il tecnico ex Juve e Inter ha pranzato in albergo, con alcuni membri dello staff, prima di recarsi al centro tecnico e di allenamento della squadra, a Castel Volturno.