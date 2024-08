Ansia per il mega terremoto, in Giappone è corsa alle scorte

L’agenzia meteorologica giapponese ha emesso un’allerta “mega terremoto". La paura per una potenziale onda d’urto, simile alla detonazione di 85mila tonnellate di dinamite, ha spinto gli abitanti di Kyushu nei supermercati, in massa, per fare scorte e prepararsi al peggio, comprare bottiglie d’acqua, kit di soccorso, generi alimentari a lunga conservazione e wc portatili.