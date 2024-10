Ankara, attacco terroristico alla sede dell'Industria aerospaziale

Sarebbe da attribuire agli estremisti curdi del Pkk l'attentato del pomeriggio ad Ankara. Almeno questa è l'ipotesi principale del governo turco, anche se per ora non si può escludere la pista dell'integralismo islamico. Per il momento non ci sono rivendicazioni.

A subire l'attacco è stata la sede centrale della Turkish aerospace industry, la principale azienda aerospaziale e della difesa nazionale, a una cinquantina di chilometri dalla capitale.