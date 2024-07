Brambilla: "Inseriamo gli animali nello stato di famiglia"

Michela Vittoria Brambilla, presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, scende nuovamente in campo per proteggere i pet dall'abbandono, fenomeno sempre più diffuso soprattutto in estate. E lo fa con Michaela Biancofore, senatrice di Noi Moderati, proponendo una legge che prevede l'inserimento degli animali nello stato di famiglia. L'idea è quella di introdurre una diretta responsabilità anche legale da parte del padrone dell'animale: i microchip infatti, essendo legati a numeri di cellulari, possono essere disattivati e, quindi, facilmente elusi. In generale, l'obiettivo è quello di rafforzare il legame tra il padrone e l'animale: "Puntiamo a inserire un sistema mutualistico veterinario per chi non ne ha le possibilità e permessi di lavoro per chi deve accudirli" ha detto Brambilla.