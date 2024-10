Il tour italiano ed europeo di Angelina Mango in programma per questo autunno sono per ora cancellati per motivi di salute. "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi", ha spiegato la cantante attraverso un post sui suoi canali social.