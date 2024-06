"L'amore non uccide". Uno dei tanti striscioni apparsi alla fiaccolata di Vigonza nel padovano per Giada Zanola la donna vittima di femminicidio, uccisa mercoledì scorso. Epilogo tragico dell'ennesima violenta lite. Oltre 2000 fiaccole accese per la 33enne originaria di Brescia madre di un bimbo di 3 anni, afferrata dalle ginocchia e gettata oltre il parapetto di un cavalcavia nel vuoto