Andrea Cerioli, la proposta di nozze in riva al mare

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno deciso di sposarsi. L'ex tronista ha fatto una romantica proposta in riva al mare, tenendo in braccio la figlia Allegra, nata a febbraio. "Mi ero preparato un grande discorso che ovviamente non sono riuscito a fare. Ma eravamo noi 3, nel tuo posto preferito, ed era già così tutto perfetto", ha scritto lui in un post sui social. Nel video condiviso non si sentono parole, ma si vedono i due parlare sulla spiaggia fino a quando lui si inginocchia e ...