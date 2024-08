Andava a ballare mentre era in malattia: sanzionato dalla Corte dei Conti

“Ballo per curare la nevralgia pelvica”, era la scusa di un marinaio che ballava la salsa quando era in malattia. Il 40enne, di origine pugliese, per anni ha svolto la professione di cuoco presso la base navale della Spezia. La sua motivazione non ha convinto la Corte dei Conti che lo ha condannato a pagare una sanzione di quasi 13 mila euro a titolo di danno patrimoniale e di immagine, subito dal ministero della Difesa. La sua condotta sarebbe "disdicevole, dal carattere grottesco: colpi di teatro che appaiono propri della drammaturgia e mal confacenti a un dipendente pubblico", ha scritto la Corte nella sentenza.