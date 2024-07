Roma continua a bruciare. Un vasto incendio ha colpito la Capitale, questa volta in zona piazzale Clodio, vicino al Tribunale. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata in prossimità dei palazzi e delle auto parcheggiate in zona. In azione, oltre alle forze dell’ordine e alle squadre dei vigili del fuoco, anche un elicottero, in volo per domare il rogo.