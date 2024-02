di Gabriella Giovanetti

Tony Romeo, ex ufficiale dell'intelligence dell'Air Force, l'anno scorso si è imbarcato in una esplorazione dei fondali del Pacifico scandagliando con sonar e droni il fondo del mare per cercare di risolvere uno dei grandi misteri della storia dell'aviazione. Dati raccolti da un drone sottomarino in dicembre hanno portato in luce un'immagine che assomiglia molto al bimotore Lockheed 10-E Electra della Earhart.