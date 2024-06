Il gruppo ambientalista "Just Stop Oil" ha preso di mira il sito neolitico di Stonehenge, in Inghilterra. Due attivisti, armati di vernice arancione spray, hanno imbrattato alcuni dei monoliti. Il gruppo chiede ai governi di tutto il mondo di firmare un trattato, vincolante da un punto di vista giuridico, per l'eliminazione dei combustibili fossili entro il 2030. A bloccare gli attivisti sono stati alcuni turisti presenti al momento della protesta.