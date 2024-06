Amanda Knox in Italia per un nuovo processo per calunnia: l'arrivo in tribunale

Amanda Knox arriva in un tribunale di Firenze, in Italia, per un caso di calunnia relativo alla sua incarcerazione e successiva assoluzione per l'omicidio della sua coinquilina britannica nel 2007. L'americana aveva solo 20 anni quando lei e il suo fidanzato italiano sono stati arrestati per la brutale uccisione della compagna di studi 21enne Meredith Kercher nella casa condivisa dalle ragazze a Perugia.