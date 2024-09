Il nubifragio non ferma Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, fermo dalla prima giornata di campionato per una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro rimediata contro il Torino, ha postato in un video sul suo profilo Instagram in cui si allena sotto la pioggia di Milanello per rientrare il più rapidamente possibile.