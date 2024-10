Alta tensione sul decreto Albania, il governo va avanti

È immediata la risposta del governo alle decisioni del tribunale di Roma. Sui centri in Albania si va avanti. Due le azioni dell'esecutivo che camminano parallele. Da una parte il decreto, varato ieri dal consiglio dei ministri e ancora in fase di definizione con gli uffici del quirinale per evitare un contrasto con la legislazione europea. Dall'altra il ricorso in Cassazione contro le decisioni dei giudici della capitale.