Alluvioni in Giappone, soccorritori al lavoro nella penisola di Noto

Almeno una persona è morta e altre sei risultano disperse per le alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito la penisola di Noto, nel nord del Giappone, in una regione che si sta ancora riprendendo dal terribile terremoto del 1° gennaio. L'Agenzia meteorologica giapponese ha emesso il livello di allerta più alto per forti piogge in diverse città della prefettura di Ishikawa, tra cui le città duramente colpite di Suzu e Wajima, sulla costa settentrionale della penisola di Noto.