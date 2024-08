Alluvioni in Bangladesh, 4,5 milioni di persone colpite e 13 morti

Almeno 13 persone sono morte e altre 4,5 milioni sono state colpite dalle inondazioni causate dalle forti piogge in Bangladesh. "Quattro milioni e mezzo di persone sono state colpite e 13 persone sono morte in tutto il Paese", ha affermato in un comunicato il ministero per la Gestione dei disastri. Secondo il ministero, le attuali inondazioni stanno colpendo 11 dei 64 distretti del Paese, e la città orientale di Feni è la più colpita.