Alluvione Emilia-Romagna, gli angeli del fango

Come sempre in questi casi, anche stavolta nella Romagna alluvionata, non è mancata la solidarietà e l'intervento da parte di colonne mobili provenienti da altre regioni. In particolare, i volontari del Friuli Venezia Giulia si sono dislocati a Forlì; quelli della Lombardia a Faenza e Bagnacavallo; dalla Toscana a Lugo; i volontari del Veneto a Riolo, Brisighella e, a seguire, Unione Faentina e Bagnacavallo; Provincia autonoma di Trento a San Lazzaro di Savena e, a seguire, Bagnacavallo. Complessivamente vengono impegnati circa 400 volontari dalle altre regioni e circa 250 dai coordinamenti e associazioni emiliano-romagnole.