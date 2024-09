Alluvione in Emilia-Romagna, la rabbia degli sfollati

"Sono ancora fuori casa, non l'avevo allestita del tutto. Me l'ha distrutta di nuovo. Che vergogna! Che vergogna!". Di nuovo sfollati, abbandonate le proprie abitazioni in balia di acqua e fango per mettersi in salvo. Da Faenza, dalle province di Ravenna, di Bologna, da gran parte dell’Emilia Romagna arriva la rabbia e l'amarezza di chi nel giro di 16 mesi ha perso di nuovo tutto per l'alluvione.