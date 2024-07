Il drone sorvola Macugnaga, una delle zone più colpite dall'alluvione che ha interessato la provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. Come mostrano le immagini, buona parte della colata detritica è stata portata via ma rimane evidente la scia bianca del segno dell'esondazione di diversi torrenti, non solo del fiume Anza. I corsi d'acqua sono tornati a impossessarsi dell'alveo naturale.