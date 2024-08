Terza tornata sugli sci per Sofia Goggia, impegnata nuovamente al Passo dello Stelvio fino a lunedì 5 agosto. La campionessa bergamasca continua il collaudo fisico e tecnico a due settimane dalla partenza per la trasferta sudamericana in compagnia del tecnico Luca Agazzi. Per lei la giornata inizia prestissimo e, quando non è sugli sci, l'appuntamento è sulla pista di atletica per un allenamento "a ostacoli".