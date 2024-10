Allagamenti nelle Filippine: residenti scappano aggrappati alle funi per non affogare

Le forti piogge provocate dall'avvicinarsi della tempesta tropicale Trami hanno allagato le città e i paesi delle Filippine orientali, intrappolando le persone anche sui tetti degli edifici. Le autorità e la popolazione hanno lanciato appelli chiedendo l'invio di barche e camion di salvataggio. Il governo ha chiuso le scuole pubbliche e gli uffici, ad eccezione di quelli necessari per la risposta all'emergenza, su tutta l'isola principale di Luzon. Migliaia di abitanti dei villaggi a rischio di frane e allagamenti sono stati evacuati in rifugi di emergenza, in attesa dell'arrivo della perturbazione, inoltre sono stati emessi avvisi di emergenza in più di venti province settentrionali e centrali, compresa la capitale Manila.